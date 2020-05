Il Coronavirus uccide un carabiniere di 53 anni, Calogero Anastasi: aveva iniziato la carriera a Iglesias

“Ha lottato anche lui contro il Covid-19 sino alla fine. Oggi tutta l’Arma dei Carabinieri piange la scomparsa del brigadiere Calogero Anastasi, effettivo alla Compagnia di Vigevano (PV) dove ha rappresentato per tutti i suoi colleghi e per i cittadini un sicuro punto di riferimento. A sua moglie e ai suoi due figli un immenso abbraccio e tutta la vicinanza della grande famiglia dell’Arma. Ciao Calogero”., Questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dei Carabinieri. Il militare, nato in provincia di Messina è entrato nell’Arma nel 1985 e dopo il periodo di formazione alla scuola allievi carabinieri di Iglesias (Cagliari), è stato destinato a prestare servizio in Lombardia, prima quale addetto a stazioni carabinieri del Pavese e dal 1996 presso la compagnia di Vigevano, dove era diventato un punto di riferimento per i colleghi, che oggi ne piangono la perdita.

Arriva anche il cordoglio di Giulio Calvisi, sottosegretario alla Difesa: “La notizia della scomparsa del brigadiere Calogero Anastasi, ci addolora profondamente. Rivolgo alla famiglia le mie sentite condoglianze. Esprimo al generale Nistri e a tutta l’Arma dei Carabinieri la mia solidarietà e vicinanza per la perdita di un collega che ha servito per 35 anni il nostro Paese, sempre vicino ai cittadini”.