Il Cooking Show di Minimax arriva anche a Selargius!

Sabato 25 maggio, presso il punto vendita Minimax di Selargius, non perdete la seconda edizione del Cooking Show 2024 con i fantastici barbecue Campingaz! Questo evento esclusivo offre un’opportunità imperdibile per scoprire i segreti dei barbecue a gas più sofisticati e rinomati del settore.

Minimax si distingue per la qualità dei suoi prodotti, accuratamente selezionati in collaborazione con gli esperti di Campingaz.

Un Evento Esclusivo per Appassionati di Barbecue

Durante il Cooking Show Campingaz, il team di Minimax sarà a vostra disposizione per illustrare tutte le funzioni e i trucchi per realizzare grigliate da maestro. I barbecue Campingaz, con la loro tecnologia avanzata e il design intuitivo, trasformeranno ogni pranzo all’aperto in un’esperienza gourmet facile e veloce da realizzare.

Non perdete l’opportunità di vedere all’opera il nostro Resident Chef, Fabrizio Farci! Durante l’evento, Fabrizio preparerà deliziose pietanze utilizzando i barbecue Campingaz, dimostrando quanto sia facile e divertente cucinare all’aperto. Sarà un’occasione perfetta per imparare nuove tecniche e assaporare cibi deliziosi.

Promozioni Esclusive per la Stagione dei Barbecue

La stagione dei grandi barbecue con Minimax è ancora in corso! Nei punti vendita di Sestu e Selargius sono ancora attive numerose offerte su una selezione di barbecue di alta qualità, perfette per soddisfare le esigenze di ogni appassionato di grigliate. Potrete scegliere il vostro barbecue in promozione tra i migliori marchi come Napoleon Grills, Campingaz e Weber. Acquistando uno di questi barbecue in promozione, riceverete un omaggio a scelta tra accessori per cucinare o per mantenere il vostro nuovo barbecue sempre al top!

Rimanete Aggiornati

Per maggiori informazioni seguite minimax su instagram e Facebook:

https://www.instagram.com/minimaxitalia

https://www.facebook.com/MinimaxIta