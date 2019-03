Il comune di Cagliari aderisce alla rete RE.A.D.Y contro le discriminazioni sessuali

Il Comune di Cagliari aderisce alla rete RE.A.DY anti discriminazioni per orientamento sessuale Anche Cagliari aderisce a RE.A.DY, Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Sino al 31 marzo il Comune esporrà la bandiera arcobaleno dei diritti umani delle persone Lgbt sulla facciata del Municipio di via Roma.