Agostino Ghiglia, componente del Garante della privacy, ha inviato a una diffida formale al programma di Sigfrido Ranucci “Report” per evitare la messa in onda del servizio che mostrerebbe Ghiglia nella sede di Fratelli d’Italia il giorno prima che venisse comminata una multa al programma di Ranucci.

“È molto grave non solo l’intrusione nella mia vita privata, perché sono stato pedinato, ma la violazione della mia corrispondenza e delle mie chat che sembra siano nella disponibilità di Report da non so quanto tempo – dichiara Ghiglia all’Ansa–. Stiamo parlando di mail del Garante, di un’Autorità pubblica e non privata e su questo Ranucci dovrà dare risposte non a me, ma a chi di dovere”. “Mi chiedo se per la Rai, il cda e la Commissione di Vigilanza sia tutto corretto. A me non sembra”.

Ranucci sembra comunque irremovibile: “Quello che tenta di fare Ghiglia è mettere un bavaglio. È gravissimo, si tratta di interruzione di servizio pubblico”.