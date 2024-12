Il centrocampista Edoardo Bove si sente male durante Fiorentina- Inter: “Esclusi danni acuti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Momenti terribili hanno segnato oggi la partita Fiorentina- Inter, durante la quale il centrocampista viola Edoardo Bove si è sentito male accasciandosi in campo. Bove, 22 anni, è stato trasportato subito in ambulanza dopo il massaggio cardiaco. La Fiorentina ha diffuso poco fa un aggiornamento sulla salute del giovane atleta: “ACF e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Bove è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Sarà rivalutato nelle prossime 24h”. In apprensione, chiaramente, non solo i familiari del 22enne ma anche tutta la squadra toscana: “Forza Edoardo, siamo con te. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo in questi momenti“, le parole del Presidente Rocco Commisso.