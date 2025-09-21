Nella giornata di ieri 20 settembre si è svolta a Oristano la 1^ Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi. La Commemorazione è stata curata dalla Prefettura di Oristano. La Giornata degli internati, istituita con la Legge n. 6 del 13.01.2025, prevede la consegna di una Medaglia alla Memoria agli italiano o ai suoi familiari che durante la seconda guerra mondiale sono stati catturati dai tedeschi e deportati in Germania e utilizzati come forza lavoro. Durante la toccante cerimonia, alla presenza dei rappresentati delle istituzioni e dei familiari, è stata conferita la Medaglia d’Onore a Francesco Montisci appartenente all’Arma dei Carabinieri nato a Villanovaforru l’11 febbraio 1920 e deceduto a Cagliari il 13 giugno 1988, che da giovane Carabiniere venne catturato dai tedeschi e deportato in Germania dove venne internato, dall’8 ottobre 1943 al 1° luglio del 1945, presso lo Stalag VII A di Monaco di Baviera. La Medaglia di Onore è stata consegnata dal Prefetto di Oristano Salvatore Angieri al giovane nipote Luca Montisci, anch’egli appartenente all’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri Steven Chenet e della Sindaca di Arborea comune dove Francesco Montisci ha vissuto e prestato servizio.