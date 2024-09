Il cantante neomelodico Carmine Diamante muore folgorato da una scarica elettrica a 35 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un pomeriggio con i nipoti si è trasformato in tragedia per Carmine Saturno, in arte Carmine Diamante, cantante neo melodico di Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Diamante si trovava a casa nella materna di a Castel Volturno, in provincia di Caserta, in compagnia della famiglia, quando quando ha toccato il rubinetto di una fontana in cortile, prendendo la scossa.

Il giovane cantante è morto praticamente sul colpo e ogni tentativo da parte del 118 di rianimarlo è stato vano. Molto amato anche sui social, Diamante lascia una moglie e due figli. Apprezzato soprattutto dai più giovani e considerato uno dei nuovi talenti nel suo genere e nella sua terra, non solo era molto presente sui suoi canali online ma aveva pubblicato di recente una nuova canzone, “E Guaglione e tutt e Viche”, ispirata alla donne del suo quartiere e non solo, un inno alla loro bellezza e indipendenza. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha già disposto l’autopsia.