Il Cagliari affonda il Benevento e vince 2-0: super Lapadula e Luvumbo

Il Cagliari affonda il Benevento, al Vigorito finisce 2-0 per i ragazzi di Liverani e spiccano, su tutti, Lapadula e Lubumbo: sono loro gli autori dei due gol, entrambi nel secondo tempo, che consentono ai sardi di volare ai piani alti della classifica di serie B dopo le prime cinque giornate. L’unica sbavatura grossa? L’espulsione di Obert, che ha portato i rossoblù a dover giocare in inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa. Un gol dell’ex, il primo per Lapadula, al 54esimo minuto, e il raddoppio di Luvumbo a otto minuti dal novantesimo, bravissimo a evitare il fuorigioco e mettere la palla alle spalle del portiere campano con un sinistro da applausi, regalano al Cagliari la terza vittoria dopo cinque giornate. Sardi ai primi posti nella classifica di serie B con dieci punti anche grazie a Radunovic, autore di alcune parate che, alla fine, si sono rivelate decisive, soprattutto quando il Benevento, durante il primo tempo, si è fatto decisamente pericoloso.

Alla fine, però, ha prevalso la squadra più forte, e tra Benevento e Cagliari è proprio quest’ultima. Tre punti preziosissimi, portati a casa in un campionato di serie B che sarà lunghissimo e per niente scontato. A partire dalla prossima partita, sabato prossimo, il 17 settembre, quando i sardi sfideranno, tra le mura amiche della Unipol Domus, il Bari.