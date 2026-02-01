Fabio Pisacane ripropone ancora una volta la formazione che ha superato la Juventus in casa e la Fiorentina in trasferta schierando Caprile in porta, Zè Pedro, Mina, Luperto in difesa con Palestra ed Obert sulle fasce, Adopo e Mazzitelli in mediana con Gaetano “Play” mentre in avanti confermatissimi Esposito e Kilicsoy.

Scaligeri che cercano di portarsi in avanti ad inizio gara e si rendono pericolosi al nono minuto con una conclusione allontanata da Luperto sulla linea di porta ed al diciottesimo con un tiro di Orban che finisce pero’ alto.

Rossoblù che arrivano alla prima conclusione importante un minuto dopo con un bel tiro al volo di Mazzitelli respinto in corner dal portiere veronese Perilli,azione che fara’ da preludio al vantaggio cagliaritano al minuto 36 a seguito di una travolgente discesa di Palestra, cross al centro per Obert con tacco per Mazzitelli che di sinistro batte il portiere ospite.

Cagliari che si propone ancora con pericolosita’ al quarantacinquesimo minuto ancora con Palestra che scarica al limite per Esposito il cui destro finisce alto sulla traversa.

Un minuto dopo lo stesso giocatore crossa da destra per Kilicsoy in posizione defilata che con una stupenda semirovesciata batte Perilli, la rete inizialmente viene annullata per fuorigioco del turco ma a seguito di revisione del VAR viene convalidata tra la gioia dei rossoblu e dei tifosi sugli spalti.

Finisce la prima frazione di gioco con il netto vantaggio rossoblù che hanno sfruttato al meglio alcune azioni pericolose riuscendo a capitalizzare con estrema concretezza.

Ad inizio ripresa arrivera’ l’episodio che sara’ ulteriormente determinante nell’economia dell’intera partita e vedra’ protagonista in negativo il veronese Sarr che intervenendo in ritardo su Zè Pedro prendera’ il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione.

I rossoblù da quel momento riusciranno a controllare piu’ agelvolmente la gara e non verranno piu’seriamente impegnati dagli ospiti ad eccezzione di un tentativo di Mosquera sugli sviluppi di un corner,sventato da Caprile al minuto 59.

Fabio Pisacane sostituira’Mazzitelli con Sulemana, Kilicsoy con Borrelli al 66° minuto e qualche minuto dopo Obert con Idrissi e continuaranno a rendersi pericolosi rispettivamente con Luperto al minuto 70 il cui sinistro dal limite verra’ deviato in angolo e con Borrelli all’ 83°la cui conclusione verra’ respinta in corner,sugli sviluppi dello stesso,battuto da Esposito,il portiere Perilli non trattenendo l’incornata di testa di Adopo verra’ superato dal tapin di Sulemana da pochi passi.

Dopo le ultime sostituzioni rossoblù al minuto 86 che vedranno Pavoletti e Zappa rilevare Esposito e Palestra,arrivera’il poker con un bel colpo di testa di Idrissi su cross del subentrato Zappa.

Finira’ cosi’con un roboante quattro a zero per i rossoblù che otterranno una vittoria pesantissima che gli consentira’di staccare ulteriormente le ultime tre della classifica.

Vittoria meritata,con un Cagliari che mostra di essere “squadra”, dalla ritrovata solidita’difensiva e dalla raggiunta concretezza a centrocampo unite ad una marcata pericolosita’ in attacco che fanno ben sperare tutti i tifosi rossoblù.