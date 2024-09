Il braccialetto elettronico non gli impedisce di aggredire l’ex a Budoni, 38enne nuovamente arrestato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Macomer per una vicenda di maltrattamenti in famiglia, in esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione di misura cautelare. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Oristano su richiesta della locale Procura. L’indagato, dal mese di marzo 2024, era già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla sua ex. Le violazioni accertate dai militari e refertate all’autorità giudiziaria hanno portato all’aggravamento della misura e per il 38enne sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’ultimo episodio di violenza risale a pochi giorni fa.

A Budoni ha aggredito fisicamente la vittima ed è stato arrestato in flagrante dai carabinieri per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.