IL BLACK FRIDAY LONG WEEKEND DI TEATRO DOGLIO

Dal 29 novembre al 2 dicembre: sconti imperdibili sui grandi spettacoli!

Teatro Doglio celebra il Black Friday con un’iniziativa speciale: dal 29 novembre al 2 dicembre, gli amanti del teatro potranno acquistare i biglietti con uno sconto del 15% su tre spettacoli straordinari del palinsesto 2024-2025.

Uno show per ogni occasione, bisogna solo scegliere tra l’ironia di Pierluca Mariti (@piuttosto_che) in scena il prossimo 21 marzo 2025, le grandi emozioni con la IV edizione del Christmas Gospel sul palco il 14 dicembre 2024, o il divertimento assicurato per tutta la famiglia grazie allo spettacolo ispirato all’iconico film natalizio “Mamma ho perso l’Aereo” che vedrà la compagnia Un Teatro da Favola mettere in scena le avventure di Kevin McCallister il 21 dicembre 2024 !

Il Black Friday Long Weekend di Teatro Doglio è un’occasione imperdibile per regalarsi o regalare un momento di emozione e spettacolo.

I biglietti scontati possono essere acquistati sui canali Box Office Sardegna online o presso la sede di Cagliari in Viale Regina Margherita 43.

