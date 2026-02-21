Non ce l’ha fatta il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo ricoverato al Monaldi di Napoli dallo scorso 23 dicembre a seguito di un trapianto di cuore.

A confermarlo poco fa il legale della famiglia, Francesco Petruzzi.

Le condizioni del piccolo solo peggiorate notte, e i genitori erano stati convocati in ospedale questa mattina all’alba.

“Con profondo dolore”, l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli comunica che “questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, “esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore“.

La procura di Napoli prosegue le indagini circa l’accaduto per ricostruire nel dettaglio tutti i passaggi della tragica vicenda.