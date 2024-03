Il 9 aprile primo consiglio regionale dell’era Todde: sarà presentata la nuova giunta al completo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarà convocato il 9 aprile, ultimo giorno utile in base alla legge, il primo consiglio regionale dell’era Todde: la neo presidente vuole prendersi tutto il tempo a sua disposizione per limare la squadra e presentare la giunta per intero, contrariamente a quanto fatto da suo predecessore Solinas che di assessori all’insediamento ne aveva presentati solo 4, per poi procedere con gli altri nelle settimane successive.

Intanto, proseguono i colloqui con i partiti alla non facile ricerca delal quadra del cerchio su nomi, deleghe e peso politico nell’esecutivo di tutti i partiti in squadra. “Stiamo discutendo, stiamo ancora affinando gli ultimi passaggi, l’obiettivo è di arrivare alla seduta di insediamento con la squadra al completo per dare il segnale di essere pronti a lavorare e rispondere alle tante esigenze che dobbiamo affrontare”, ha detto ai cronisti al termine dell’incontro con i Progressisti. “Ci sono richieste, ci sono curriculum, c’è il tema territoriale, quello di genere: sono tante le variabili che devono essere composte. Devo dire – ha precisato Todde – che le forze politiche si sono comportate in maniera molto leale e disciplinata e le ringrazio per il lavoro fatto e il supporto che mi stanno dando in queste settimane”.