Dal 2 al 5 ottobre a Cagliari e Iglesias ritorna il festival internazionale Arpe del mondo, manifestazione che giunta all’XI edizione si conferma la più longeva in Italia dedicata a questo strumento e punto di riferimento per la circuitazione degli arpisti di ogni genere.

Organizzato dall’Ente concerti Città di Iglesias, con la direzione artistica di Raoul Moretti, il festival quest’anno ritorna a esplorare le arpe sudamericane, con ospiti e un programma che difficilmente è possibile ascoltare da queste parti.

Dopo la meravigliosa anteprima del 14 settembre al belvedere del Villaggio Normann di Gonnesa con i paraguayani Luz de Luna Duo ed il loro contagioso folklore, sono ora attesi Pedro Sanabria, tra i maggiori rappresentanti dell’arpa del centro-nord del Venezuela, e Alberto Sanchez, virtuoso paraguayano dello strumento, che torna al festival stavolta per presentare il progetto Saxyarpa, un trio che mescola jazz e folk, composto anche dai tedeschi Johannes Köppen (sax) e Manuel Beutke (cajon).

Si comincia giovedì 2 ottobre alle 20 nella Chiesa di Sant’Agostino (in via Baylle 80), a Cagliari, con un imperdibile concerto che vedrà protagonista Pedro Sanabria accompagnato dall’Orchestra Sardegna Sinfonica guidata da Raimondo Mameli: il programma della serata proporrà arrangiamenti della musica popolare venezuelana, per un appuntamento che per la prima volta nella storia del festival vede un artista esibirsi insieme a un’orchestra.

Il giorno dopo (venerdì 3 ottobre) il festival si sposta a Iglesias, dove tutto è cominciato nel 2015: l’appuntamento è alle 20,30 nello storico Teatro Electra con una nuova esibizione di Pedro Sanabria, stavolta in solo, e del SaxyArpa Trio di Alberto Sanchez.

Sabato 4 ottobre sarà la frazione di Pirri a ospitare le iniziative della giornata. Si comincia alle 17,30 a S’Aposenteddu di via Toti 49 con un appuntamento divulgativo aperto a tutti gli appassionati di musica folkloristica e di arpa: “Musica e ritmi della zona centro-nord del venezuela e le connessioni con l’america latina; il ruolo dell’arpa“, conferenza a cura di Pedro Sanabria e Raoul Moretti. Alle 19,30 la serata prosegue a Casa Saddi, in via Fieramosca 17, dove si esibirà il Saxyarpa Trio di Alberto Sanchez in un concerto realizzato in collaborazione con l’associazione Symponia.

Domenica 5 ottobre, come ormai da tradizione sarà il suggetivo scenario delle Miniere di Montevecchio, a Guspini, a ospitare l’appuntamento che chiuderà questa edizione del festival: alle 15,30 saliranno sul palco Pedro Sanabria e il Saxyarpa Trio di Alberto Sanchez.

Dopo gli appuntamenti di ottobre il festival internazionale Arpe del mondo avrà una coda il 27 e 29 novembre quando, in collaborazione con l’associazione Sa Perbeke per la seconda edizione del Boghes&Cordas World Strings Festival, ritorna in Sardegna il grande pioniere dell’arpa celtica in Italia Vincenzo Zitello, in duo con il violinista Fulvio Renzi: l’appuntamento del 27 novembre sarà alle 19,30 nel Centro servizi culturali di Macomer, mentre il giorno dopo si replica alle 20,30 al Teatro Electra di Iglesias.

A dicembre, invece, in collaborazione con l’Associazione Italiana dell’Arpa arriva Letizia Lazzerini, vincitrice dell’edizione 2024 della Competizione Internazionale Suoni D’arpa 2024.

L’ingresso ai concerti è libero e gratuito.