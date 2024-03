Iglesias, al via il secondo Rally del Sulcis Iglesiente

Tra Sabato 16 e Domenica 17 oltre sessanta equipaggi saranno protagonisti alla Seconda Edizione del Rally Sulcis Iglesiente . L’ evento , organizzato dalla Scuderia ” Mistral Racing ” , si avvale del supporto della Regione Autonoma Sardegna , della Fondazione Sardegna , dell’ Automobile Club Cagliari e Aci Sport Delegazione Sardegna .La Manifestazione sara’ gara di apertura della Coppa Rally di Zona 10 Aci Sport , del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport ed inoltre round dei trofei Pirelli Accademia Crz, R-Italian Trophy e Michelin Trophy Italia. Si svolgera’ su un totale di 440,28 km, tra cui 72,50 cronometrati, attraversera’ paesaggi suggestivi come il litorale di Nebida con vista sul Pan di Zucchero ed altri territori ricchi di tradizione mineraria e di assoluta bellezza naturalistica . Sono previste dieci prove speciali su asfalto che attraverseranno il territorio dei Comuni di : Iglesias, Carbonia, Buggerru, Fluminimaggiore, Narcao, Nuxis, Perdaxius, San Giovan

ni Suergiu, Santadi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio. Oltre alle auto moderne saranno in gara anche le storiche che effettueranno le prove nel medesimo percorso . Alle ore 15,00 di sabato la partenza ad Iglesias dalla Piazza Quintino Sella cui seguiranno due prove speciali ,la “Portixeddu” di 6,06 km e la “Fluminimaggiore-Iglesias” di 12,86 km .Alla fine della prima giornata gli equipaggi raggiungeranno il Campo Sportivo Monteponi . La domenica a partire dalle ore 8,00 tre prove speciali la “Nuxis-Santadi”di 7,98 km, la“Perdaxius” di 5,27 km e la “Coequaddus” di 4,08 km . La manifestazione terminera’ con la premiazione che si terra’ ad Iglesias a partire dalle ore 16,00 sempre presso la Piazza Sella . Un appuntamento di assoluto prestigio da non perdere per tutti gli appassionati del motorismo sportivo e storico .