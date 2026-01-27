Al termine di una serrata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Sarroch hanno denunciato in stato di libertà un diciottenne di origine algerina, senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di una serie sistematica di reati contro il patrimonio.

L’indagine ha preso avvio a seguito delle numerose denunce presentate dai cittadini presso il locale Comando Arma, relative a diversi episodi criminosi verificatisi durante la notte del 12 gennaio scorso. Attraverso l’impiego di metodi investigativi tradizionali, quali il controllo minuzioso del territorio, l’ascolto di testimoni e l’analisi degli elementi raccolti durante i sopralluoghi, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica degli eventi e a risalire all’identità del giovane.

Secondo quanto emerso, il diciottenne si sarebbe reso responsabile di ben quindici episodi tra furti consumati e tentati, prendendo di mira sia auto in sosta che pertinenze di abitazioni situate nel centro abitato di Sarroch. La condotta illecita non si sarebbe esaurita con la sottrazione di oggetti e valori: gli accertamenti hanno infatti permesso di stabilire che il giovane, agendo in concorso con un complice attualmente in fase di identificazione, avrebbe utilizzato indebitamente alcune delle carte di credito asportate dalle vittime per effettuare acquisti presso diverse rivendite di tabacchi, localizzate tra Sarroch e Cagliari.

Il quadro indiziario raccolto ha consentito di contestare al ragazzo le ipotesi di furto aggravato, furto in abitazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata dai Carabinieri della Stazione di Sarroch, che proseguono le indagini per individuare il complice e verificare l’eventuale coinvolgimento del giovane in altri episodi analoghi.