I ristoratori, ambasciatori delle Isole del Gusto

Dietro ogni impasto, ogni brodo, ogni decorazione, ci sono persone. Mani che conoscono la materia prima, la rispettano, la proteggono. Cuochi che trasformano ingredienti, memorie e territori in identità culinaria, rendendo viva – ogni giorno – la tradizione gastronomica sarda.

Le Isole del Gusto 2025 rendono omaggio proprio a loro: ai ristoratori che scelgono di raccontarela Sardegna attraverso il proprio mestiere, interpretando riso e pasta artigianale con sensibilità, cura e visione.

Accanto a queste due materie prime simboliche, ogni locale inserisce nel piatto uno o più PAT:dalla pasta tradizionale ai formaggi, dalle erbe spontanee ai prodotti di antica lavorazione e al riso,

che si intreccia con le storie agricole dell’isola e con le sue colture più radicate.

La rassegna offre ai ristoratori partecipanti un palcoscenico dove mostrare ciò che sanno fare

meglio: trasformare ingredienti in emozioni, tecniche in storie, territorio in esperienza.

Sono loro gli ambasciatori del gusto sardo, custodi di un sapere che non si limita a essere conservato, ma che continua a evolvere con rispetto e creatività.

Un piatto dopo l’altro, raccontano una Sardegna che vive nelle loro mani. Sempre.