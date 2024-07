I Ris a caccia di tracce di Francesca Deidda su auto e casa, il marito Igor dal carcere: “Vorrei tanto rivederla viva”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La macchina e la casa nella quale ha vissuto sino almeno al 10 maggio scorso Francesca Deidda saranno passati al setaccio, tra domani e dopodomani, dagli esperti del Ris. Si cercano tracce utili a “blindare”, anche se l’arresto di Igor Sollai è già un atto più che chiaro, la pista del femminicidio e occultamento del cadavere della 43enne, ritrovato in un un grosso borsone nelle campagne di San Priamo. Lì accanto sono stati trovati alcuni oggetti: stando a quanto trapela si tratta di reperti – vasetti e taniche – sui quali dovranno essere eseguiti degli accertamenti. Non si sa se siano riconducibili a Sollai e solo le verifiche degli esperti potrà, eventualmente, accertarlo .Intanto, Igor Sollai si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm Marco Cocco, titolare dell’inchiesta. “È distrutto”, assicurano i suoi legali Carlo Demurtas e Laura Pirarba, “e spera che venga trovato il responsabile. Continua a urlare la sua innocenza”.

Prima ancora che inizino le verifiche su auto e abitazione della donna, però, si saprà se Igor Sollai sarà ancora rinchiuso a Uta oppure no. Il Riesame è previsto per domani, martedì 23 luglio. Gli avvocati dell’autotrasportatore puntano su un allentamento della pena, cioè gli arresti domiciliari. L’udienza per il ricorso inizierà molto presto, alle 9, e la decisione potrebbe molto probabilmente arrivare prima del pomeriggio.