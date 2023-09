“I fondi per il turismo itinerante? Non pervenuti, grave che il Comune di Assemini non partecipi al bando”

Una ghiotta opportunità che da anni è inseguita da numerosi Comuni al fine di realizzare gli spazi per ospitare i turisti che si muovono con l’autocaravan. I contributi sono regionali e si possono ottenere solo dopo aver presentato la richiesta. Così non è ancora accaduto per la città dell’hinterland cagliaritano e a segnalare l’accaduto è il portavoce di Fratelli d’Italia Assemini che spiega: “Ammontano a 3,5milioni di euro complessivi i fondi che la Regione sarda ha messo a disposizione dei Comuni da investire nell’allestimento di aree da destinare ai camper. Assemini non ha mostrato alcun interesse. Eppure, la posizione geografica strategica del nostro Comune è tale da renderlo un centro di fondamentale interesse anche per il turismo itinerante.

I fondi si riferiscono alla legge regionale voluta e sostenuta dalla Consigliera regionale Sara Canu (FdI). Grazie a lei ed a tutto il Consiglio regionale oggi, la Sardegna, sta raccogliendo i frutti di un lavoro di mediazione che sta consentendo la creazione di aree ricettive per i camper in tutta l’Isola.