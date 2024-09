I consigli di Neon Europa: quale tipo di refrigerazione scegliere per il banco bar

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Se stai pensando di rinnovare il tuo bar o aprirne uno nuovo, affidati all’esperienza e alla qualità di Neon Europa, l’azienda che da oltre 60 anni rappresenta un punto di riferimento in Sardegna per la produzione di insegne luminose. Ma Neon Europa non è solo leader nelle insegne: negli ultimi decenni ha ampliato la sua attività sviluppando una divisione dedicata all’arredamento e alle attrezzature per bar e ristoranti, diventando rivenditore dei migliori marchi nazionali.

La scelta del giusto sistema di refrigerazione per il banco bar è un elemento cruciale per garantire un servizio di qualità e la conservazione ottimale dei prodotti. La giusta refrigerazione non solo mantiene gli alimenti e le bevande alla temperatura ideale, ma contribuisce anche all’efficienza operativa del bar, migliorando la presentazione dei prodotti e ottimizzando l’organizzazione dello spazio di lavoro.

Esistono diversi tipi di refrigerazione adatti ai banchi bar, ciascuno con caratteristiche specifiche che rispondono a diverse esigenze operative. Vediamo i principali:

Refrigerazione statica: Questo tipo di refrigerazione distribuisce il freddo in maniera naturale, senza l’utilizzo di ventole. È ideale per la conservazione di prodotti che non richiedono temperature uniformi e per esposizioni più tradizionali. La refrigerazione statica è spesso utilizzata per vini, frutta e verdura, in quanto mantiene un ambiente umido e previene la disidratazione dei prodotti.

Refrigerazione ventilata: Con l’ausilio di ventole, questo sistema garantisce una distribuzione uniforme del freddo all’interno del banco bar. È perfetta per chi deve conservare e servire prodotti che richiedono temperature costanti, come bevande e latticini. La refrigerazione ventilata è particolarmente indicata per ambienti di lavoro intensi, dove si aprono spesso gli sportelli e si ha bisogno di una temperatura sempre stabile.

Perché scegliere Neon Europa per la tuo banco bar?

Neon Europa non è solo un rivenditore di attrezzature per bar, ma un partner affidabile che ti accompagna dalla progettazione alla scelta del prodotto fino all’assistenza post vendita. Collaboriamo con i migliori marchi nazionali del settore, garantendo qualità, innovazione e affidabilità. Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze operative e di budget, assicurando un’installazione professionale e un supporto continuo per qualsiasi necessità.

