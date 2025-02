I consigli di NEON EUROPA: come arredare una bottega alimentare

Viale Elmas 183 Cagliari – tel 070 240660

Arredare una bottega alimentare richiede attenzione, gusto e funzionalità, per creare uno spazio accogliente e pratico, capace di esaltare i prodotti esposti e garantire una piacevole esperienza d’acquisto. NEON EUROPA, azienda storica e affidabile attiva in Sardegna dal 1963, è il partner ideale per chi desidera un ambiente armonioso e professionale, capace di unire estetica e funzionalità.

NEON EUROPA: un unico partner per un progetto completo

Affidarsi a NEON EUROPA significa avere a disposizione un unico interlocutore per l’intero progetto di arredamento della propria bottega alimentare. L’azienda offre:

Arredi professionali , come banchi, vetrine refrigerate, murali refrigerati, scaffali, tavolini e sedute, per un’esposizione ottimale dei prodotti.

, come banchi, vetrine refrigerate, murali refrigerati, scaffali, tavolini e sedute, per un’esposizione ottimale dei prodotti. Attrezzature professionali per la cottura, la refrigerazione, il lavaggio, l’aspirazione e la preparazione, garantendo efficienza e sicurezza.

per la cottura, la refrigerazione, il lavaggio, l’aspirazione e la preparazione, garantendo efficienza e sicurezza. Insegne e cartellonistica, fondamentali per valorizzare l’attività e renderla riconoscibile.

Scegliere NEON EUROPA vuol dire ottimizzare i tempi e avere un progetto coerente sotto ogni aspetto, evitando il rischio di accostamenti poco armonici e garantendo un risultato di qualità elevata.

Come arredare una bottega alimentare

Un negozio ben arredato non solo valorizza i prodotti, ma migliora anche l’esperienza dei clienti e rende il lavoro degli operatori più semplice ed efficiente. Ecco alcuni elementi chiave per l’arredo di una bottega alimentare:

1. Vetrine refrigerate e murali refrigerati

Le vetrine refrigerate sono indispensabili per la conservazione e l’esposizione di prodotti freschi come latticini, salumi, carne e gastronomia. I murali refrigerati, invece, permettono un’esposizione verticale ottimizzando gli spazi e garantendo un accesso pratico ai clienti.

2. Scaffali e banchi espositivi

Gli scaffali devono essere solidi e ben organizzati per rendere i prodotti facilmente visibili e accessibili. I banchi espositivi, invece, sono perfetti per la vendita assistita e per esporre i prodotti in modo ordinato e accattivante.

3. Tavolini e sedute: un nuovo trend

Sempre più botteghe alimentari integrano un’area degustazione, permettendo ai clienti di assaporare prodotti direttamente in negozio. NEON EUROPA offre un’ampia gamma di tavolini e sedute, ideali per creare angoli accoglienti e conviviali.

Uno stile su misura per ogni bottega

L’arredo di una bottega alimentare può seguire diversi stili, in base all’identità dell’attività:

Classico : legno massello, dettagli artigianali e colori caldi.

: legno massello, dettagli artigianali e colori caldi. Moderno : linee pulite, materiali innovativi e colori neutri.

: linee pulite, materiali innovativi e colori neutri. Rustico : materiali naturali, dettagli in ferro battuto e un’atmosfera accogliente.

: materiali naturali, dettagli in ferro battuto e un’atmosfera accogliente. Industriale: mix di metallo e legno, illuminazione a vista e un design essenziale.

NEON EUROPA: un partner di fiducia in Sardegna dal 1963

Visita NEON EUROPA per scoprire tutte le soluzioni disponibili e lasciati guidare nella realizzazione di un negozio perfetto. Contatta il team per una consulenza personalizzata e inizia a progettare la tua bottega alimentare con un partner affidabile e competente!