Horizon Speciale Arredo Giardino

Con l’arrivo della bella stagione viene voglia di riprogettare gli spazi esterni della propria abitazione. La primavera è il periodo migliore per dedicarsi al fai da te in giardino. Per curarlo, arredarlo e decorarlo ci vuole passione ma anche gli strumenti giusti.Come trasformare il proprio giardino in una zona relax per trascorrere il proprio tempo libero? Horizon ha pensato proprio a questo offrendo, all’interno dello store, un’ampia gamma di articoli per il garden e per l’arredo esterno.

Il mese di maggio si conferma dunque il mese dedicato allo stile, al design e alla manutenzione del verde.

Ma le promozioni non finiscono qui! Dal 6 al 30 maggio le offerte raddoppiano con il nuovissimo volantino dedicato alla pulizia della casa e alla cura della persona. I due volantini saranno consultabili e scaricabili al seguente indirizzo: www.horizonwh.com.

Horizon: aria di primavera, aria di promozioni!

Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 KM. 7.650. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00.