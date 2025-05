È l’americano Robert Francia Prevost il nuovo Papà che ha scelto il nome di Leone XVI. “La Pace sia con voi” sono le prime parole del nuovo Pontefice. “Una pace disarmata e disarmante viene da Dio”. Lui stesso si definisce “agostiniano” e vicino a Bergoglio per quanto riguarda soprattutto la vicinanza ai poveri e agli emarginati. È nato a Chicago da famiglia di origine Latina e dal 2023 è prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Alle ore 18 circa è arrivata l’attesissima fumata bianca, che già nelle scorse ore in molti commentatori avevano previsto in serata.

È così è stato.

Un rito lungo e consolidato intriso di emozione. Il nuovo Papa, dopo aver confermato il suo Sì appena avvenuta l’elezione, sceglie il nome per ricoprire il ruolo di Vicario di Cristo. Poi la preghiera nella Cappella Paolina, la vestizione, la “stanza delle lacrime” e il saluto a Piazza San Pietro e al Mondo.