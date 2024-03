Ha commosso Villaspeciosa: ma ora Leonella è stata adottata

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Villaspeciosa – Lieto fine per Leonella, la cagnolina in fuga che ha messo un “subbuglio” sindaco e paese: “È stata adottata. Ha un nuovo padrone che si prenderà cura di lei.

Verrà microchipata e sottoposta ai controlli veterinari”. Da qualche giorno il simpatico animale si aggirava per le vie del centro abitato per ricevere coccole e carezze dai passanti: avvistata, segnalata e fermata, in giro da sola non poteva proprio stare, troppi i pericoli per lei e per la sicurezza degli automobilisti che, durante un attraversamento, avrebbero potuto investire il cane. Da una settimana il sindaco Melis e molti cittadini si sono prodigati per l’animale, sino a ieri: infatti è stata adottata e ora ha un altro padrone che si prenderà cura di lei.

“Vorrei ringraziare Antonio (nome di fantasia); con la speranza che ci possano essere tante persone come lui disposte a prendersi cura dei cani abbandonati.

Grazie a tutti per l’interessamento, le condivisioni e l’amore che tanti di Voi ripongono negli amici a 4 zampe” ha espresso il sindaco.

Speriamo siano sempre di più i cani adottati”.