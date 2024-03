Bandierine in strada e Pula si fa bella, tutto pronto per l’arrivo di Sant’Efisio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pula si prepara ad accogliere Sant’Efisio e la stagione estiva: al via il fermento in paese per la festa dedicata al Santo più amato dai sardi. Manca poco oramai, l’Isola intera è pronta per rinnovare il voto a Efisio: come da tradizione, avverrà il 1° maggio la lunga processione da Cagliari verso Nora, luogo del martirio. I preparativi sono oramai avviati, l’Assessora al Turismo, Donatella Fa, e tutta l’Amministrazione sono al lavoro per rendere Pula più decorosa e accogliente in occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant’Efisio e in vista dall’inizio della stagione estiva.

Il Comune di Pula garantirà il servizio di montaggio (e successivo smontaggio) delle bandierine che inizierà subito dopo le festività pasquali.

“È ormai noto che le bandierine a Pula sono strettamente legate alla festività di Sant’Efisio – afferma l’Assessora Donatella Fa – Mi piacerebbe che colorassero le nostre strade durante tutto il periodo estivo, accogliendo così i nostri ospiti nella maniera più gioiosa”.

I volontari e le volontarie del laboratorio “Bandierine per Sant’Efisio” organizzato dall’Assessora ai Servizi Sociali, Manuela Serra, già da qualche settimana, si stanno occupando della realizzazione delle bandierine che andranno ad abbellire Corso Vittorio Emanuele – fronte Palazzo Comunale.

“Lo straordinario impegno delle volontarie testimonia la loro passione consapevole e responsabile nel collaborare a favore della comunità – spiega l’Assessora Manuela Serra – Per noi è un immenso piacere averle incontrate e aver acquisito la loro disponibilità per raccontare, in occasione della festa di Sant’Efisio, una Pula colorata e vestita a festa.

Si invitano tutti i cittadini a dare libero sfogo alla propria fantasia con la creazione delle tradizionali bandierine di stoffa: colorate, sostenibili e riutilizzabili nel tempo”.