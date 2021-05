Sorpreso a spacciare eroina in strada: in manette 51enne a Guspini

I Carabinieri della Stazione di Guspini, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 51enne del posto, disoccupato e percettore del reddito di cittadinanza. Lo hanno sorpreso in via Cagliari mentre passava a un 50enne, due sigarette artigianali contenenti ciascuna una dose di eroina, per un peso complessivo di 33 grammi.

Durante la successiva perquisizione presso l’abitazione dello spacciatore sono stati trovati anche 0,20 grammi di cocaina e 0,40 di marijuana, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, domani, si terrà il rito per direttissima. L’acquirente verrà invece segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti.