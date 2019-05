Guerra del latte, indagati 14 allevatori: per loro scatta l’obbligo di dimora

Guerra del latte, sono quattordici le persone indagate raggiunte oggi da provvedimenti di obbligo di dimora e firma per gli assalti alle autocisterne avvenuti negli scorsi mesi durante la protesta dei pastori, emessi dal gip del Tribunale di Sassari. Secondo quanto riporta Ansa Sardegna, si tratta in particolare di tre episodi in particolare. L’assalto per opera di gruppi con indosso passamontagna avvenuto sulla 131 all’altezza di Thiesi, che ha costretto il guidatore di un’autocisterna a riversare in strada oltre 30 mila litri di latte, il secondo ad Ardara e il terzo a Bonorva con lo stesso modus operandi.

Sarebbero tutti allevatori, tra i 20 e i 30 anni, eccetto un 57enne.