Guerra alla plastica ad Assemini, vietate le bottigliette durante le sedute del consiglio comunale

Svolta a favore dell’ambiente per la città dell’hinterland cagliaritano, dopo la proposta, accolta, giunta dalla consigliera di minoranza Sabrina Stara, che chiedeva che durante le sedute istituzionali venissero abolite le bottiglie in plastica, https://www.castedduonline.it/assemini-il-presidente-del-consiglio-decreta-lo-stop-alle-bottigliette-dacqua-in-aula/?fbclid=IwAR1qbSZ7tZQg1xHfRVXblj8PBpe8hOdtgqhokSnQcVR2bEdXp_V6dqAGgs8 giunge la nota da parte del presidente del consiglio Alberto Nioi rivolta a tutti i consiglieri: “Premesso che tra gli obiettivi delle Istituzioni Europee e Nazionali vi è la riduzione dei rifiuti da imballaggi, soprattutto di plastica, considerata tra i maggiori responsabili del pesante inquinamento ambientale che sta mettendo in crisi gli ecosistemi acquatici e terrestri, la Presidenza del Consiglio, raccogliendo la sollecitazione di fasce di concittadini sempre più sensibili ai temi della sostenibilità, non ultimo gli inviti di alcuni colleghi consiglieri, sta valutando la graduale eliminazione della fornitura di acqua minerale in bottiglia, distribuita ad ogni seduta di