Guasti al Policlinico di Monserrato: “Pazienti costretti a chiamare gli infermieri con campanelli e trombette”

Guasti al Policlinico di Monserrato e disagi per i pazienti ricoverati. Una situazione “insostenibile” denuncia Linda Liguori. “Nelle stanze di degenza non funziona l’impianto di condizionamento”, aggiunge, “non solo sembra siano guasti anche i segnali luminosi ed i cicalini per chiamare il personale medico nelle stanze. I pazienti sono stati invitati a munirsi di campanelli e addirittura di trombette da stadio per ovviare a questo inconveniente. Tutto dura da diversi giorni. La cosa strana è che nei corridoi e negli atrii tutto funziona”.

Qualche giorno fa altri pazienti si lamentavano dei guasti all’impianto di climatizzazione. “Ci siamo attivati fin dal primo momento per risolvere le criticità che si sono presentate”, spiegano sapere dal Policlinico, “stiamo intervenendo con mezzi straordinari per assicurare le migliori condizioni di tutela della salute dei pazienti e degli operatori”.