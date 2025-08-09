È accaduto ieri, sul posto sono intervenuti i Barracelli del Comune che hanno prestato soccorso e assistenza al conducente del mezzo che ha travolto l’animale. Per l’esemplare selvatico niente è stato possibile fare: è morto sul colpo.

È avvenuto lungo la statale, direzione Santa Margherita di Pula. Una situazione già ampiamente presa in carico dalle istituzioni locali guidate dal Sindaco Walter Cabasino che da tempo segnala il problema: fondi e azioni sono già state messe in campo, una dura presa di posizione ha permesso di ottenere un ausilio da parte della Regione ma il problema, come dimostrano i fatti registrati, sussiste.

Sono affamati e assetati, per questo motivo si spostano dal loro habitat soprattutto nei mesi estivi: sono cervi ma anche cinghiali, i quali vagabondano oltre i boschi e si spingono verso le campagne, non prima, però, di aver attraversato la strada. Visitano campi e orti, mangiano quello che trovano, distruggendo, così semine e raccolti.

Questa volta è andata “bene” per il conducente del mezzo che non ha riportato ferite, male per il povero animale che, come mostrato dai Barracelli, ha interrotto la sua giovane vita sul ciglio della strada.