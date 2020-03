Guardie mediche in Sardegna, nuove regole: “Primo contatto telefonico o all’esterno dell’ambulatorio”. Un primo contatto possibilmente al telefono. Per chi va in ambulatorio è assolutamente necessario un accertamento del medico di guardia prima di accedere ai locali. È quanto dispone la Regione per coloro che si rivolgono alle guardie mediche.

“Si tratta di misure per garantire la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti stessi”, precisa l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu.

“Una situazione – precisa Nieddu – che può produrre disagio ai cittadini, ma è una procedura necessaria per verificare l’eventuale presenza dei sintomi della malattia e consentire agli operatori sanitari di intervenire adeguatamente e nella massima sicurezza”.