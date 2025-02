Una rapina finita in tragedia quella avvenuta in in via Cassia, zona nord di Roma. Una guardia giurata avrebbe sentito dei rumori in casa della vicina mentre rientrava dal lavoro, e ha deciso di intervenire. Sarebbero stati almeno dieci i colpi sparati dal vigilante verso i malviventi. Uno di loro, un ragazzo romeno di 24 anni, è stato colpito alla testa mentre fuggiva. Il giovane è deceduto in queste ore. Con la morte del rapinatore, quindi, l’accusa nei confronti della guardia giurata potrebbe tramutarsi in omicidio. Intanto, la pistola è stata sequestrata la Procura di Roma sta già esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere fondamentali non solo per ricostruire i fatti ma anche per rintracciare i complici del 24enne, si pensa 3, che sono fuggiti.