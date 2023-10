Gregge invade la Ss 131 a Paulilatino: decine di pecore travolte e uccise dalle auto

Strage di pecore sulla Ss 131 all’altezza di Paulilatino. Un gregge ha invaso la strada all’improvviso e più di un automobilista non ha potuto fare molto per evitarlo: circa una ventina le pecore rimaste uccise nell’impatto con le vetture, niente ferite ma grossi spaventi per i guidatori. Sul posto è intervenuta la polizia Stradale di Nuoro e gli esperti veterinari dell’Asl e operai Anas per rimuovere le carcasse.