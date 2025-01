Tragedia nella notte a Bussolengo, in provincia di Verona, sulla regionale 11. Un auto con a bordo una coppia cinese di 32 e 31 anni e la figlia di 4 è sbandata finendo contro un albero. Purtroppo, la coppia è deceduta sul colpo. La piccola è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Borgo Trento di Verona. Al momento non sembrano coinvolte altre vetture nell’incidente e la polizia sta indagando sulle cause e la dinamica esatta.