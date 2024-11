Grave incidente sul lavoro a Ussaramanna: 24enne tagliato dallo smeriglio, ha perso molto sangue

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grave incidente sul lavoro a Ussaramanna. Un giovane 24enne di Pauli Arbarei questa mattina, mentre era a lavoro, per cause ancora da accertare ha perso il controllo dello smeriglio causandosi un taglio importante sul collo, sulla zona giugulare. Ha perso molto sangue ma non è in pericolo di vita grazie all’intervento tempestivo del 118. È stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, in codice rosso. All’arrivo portato d’urgenza in sala operatoria.