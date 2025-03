Gravissimo incidente questa mattina in via Sant’Antonio a Macomer che ha coinvolto una un’Audi, una Peugeout e una Panda.

Ferita gravemente una donna di 56 anni, Giuseppina Palmas, che è stata trasportata in elisoccorso in ospedale. Da accertare le cause dell’incidente, forse uno stop non rispettato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che si stanno occupando di ricostruire l’accaduto.