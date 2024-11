Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gravissimo incidente poco fa sulla strada per Ittiri. Due veicoli si sono scontrati ed il bilancio è pesantissimo: due morti e un’altra persona trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul posto la polizia stradale e il 118. La terza persona è stata portata all’ospedale Santissima Annunziata. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli nè l’identità delle persone coinvolte nel sinistro.