Grande Fratello Vip, la rivelazione: “Serena Enardu non uscirà dalla Casa nemmeno questa sera”. E neanche in caso di sconfitta al televoto, l’annuncio di Signorini fa ben sperare per la ragazza quartese. La meno votata di oggi infatti andrà in nomination di ufficio e solamente lunedì prossimo sarebbe a rischio di eliminazione finale. Intanto continuano a tenere banco le polemiche sulle dichiarazioni dPago su Licia Nunez, il cantante ha dichiarato di sentirsi geloso perchè “lei è omosessuale”.