Dopo la messa celebrata nella casa della centenaria dal parroco Don Andrea, l’Amministrazione di Pula rappresentata dal sindaco, dalla vicesindaca Elisabetta Loi e dall’sssessora ai Servizi Sociali Emanuela Serra, hanno portato gli auguri dell’Amministrazione e della cittadinanza con l’auspicio di festeggiare questa ricorrenza ancora per tantissimi anni.

“Durante il piacevole rinfresco sono riemersi lontani ricordi e Zia Maddalena ha ricevuto tantissime manifestazioni d’affetto” spiega il Comune.

Originaria di Teulada, la centenaria è stata festeggiata anche dal Sindaco del paese di nascita Angelo Milia che nei giorni scorsi le ha fato visita portandole gli auguri dell’Amministrazione e della cittadinanza di Teulada.