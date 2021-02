Gli eroi delle vaccinazioni in Sardegna, medici pensionati e volontari in campo per aiutare l’Ats

Pronti a tornare sul fronte senza paura, guidati dallo spirito di contrastare la diffusione del coronavirus. Sono oltre trenta i medici, alcuni dei quali in quiescenza (di cui molti ancora attivi in ambito sanitario), che si sono offerti volontariamente di collaborare per la campagna di screening di massa e supportare Ats nelle attività di vaccinazione.

“La sensibilità che state dimostrando non è da tutti – ha affermato il commissario straordinario di Ares Ats Sardegna Massimo Temussi nel corso dell’incontro operativo che si è tenuto questo pomeriggio in via Piero della Francesca -. Per noi è prezioso qualsiasi contributo all’organizzazione di tutte le attività che stiamo mettendo in campo nella lotta al coronavirus”.

“Samo medici vecchio stampo, abituati a lavorare con pochi mezzi e molta buona volontà – spiega Bruno Lacu, ginecologo. – Siamo qui per metterci al servizio dei cittadini. Come medici ci siamo sempre opposti al numero chiuso in medicina: solo chi è davvero motivato va avanti in questa professione. Abbiamo tutti abbracciato l’idea di renderci disponibili, di metterci a disposizione per dare una mano”.

“Per 6 anni sono stato in Africa, alle falde del monte Kenya, facendo diverse esperienze di volontariato – commenta invece Antonio Pinna, urologo e chirurgo generale. – Ora invece è il momento di dare un aiuto concreto qui, nella nostra comunità”.

Entusiasta di offrire il proprio contributo anche Claudio Solinas, anestesista e ginecologo: “La vaccinazione ci sembrava il modo migliore per impegnarci nel sociale, coordinandoci tra noi, per sconfiggere tutti insieme il Covid”.