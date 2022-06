Gira con un tubo in metallo nascosto nell’auto, una denuncia a Dolianova

Stanotte attorno alle 2,30 a Dolianova, i carabinieri della locale Stazione hanno fermato in Corso Repubblica una Renault condotta da un 33enne del luogo, incensurato. A bordo del mezzo vi era anche un trentenne con precedenti denunce a carico. La perquisizione personale e veicolare compiuta dai militari ha permesso di rinvenire su veicolo, occultato dietro al sedile del conducente, un tubo in metallo della lunghezza di 55 cm del quale l’autista ha dichiarato la proprietà, affermando di portarlo al seguito per non meglio precisate esigenze di difesa personale. Il giovane non ha saputo indicare nessun elemento oggettivo ai militari che hanno insistito per comprendere in cosa consistessero le minacce che qualcuno aveva esercitato nei suoi confronti. Il tubo in metallo è stato sottoposto a sequestro penale, verrà trattenuto presso il reparto ai fini del successivo deposito presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere la persona.