Giovanni Maxia non c’è più, il ricordo della nipote: “Nonno, a 92 anni sei stato più attivo di tutti noi”

Lacrime, tante lacrime per la scomparsa di Giovanni Maxia, uno dei primi sportivi e campioni cagliaritani dell’hockey su prato. Un grande e stimato chirurgo che ha sempre saputo bilanciare i suoi impegni di lavoro con la passione sportiva.

A lui, e al fratello Alberto, è stato addirittura intitolato il campo della Ferrini, anche per aver contribuito alla conquista del primo storico scudetto della società SG Amsicora. Una delle sue nipoti, Beatrice Maxia, ha scelto di ricordarlo con un commovente post su Facebook: ” A te, che sei stato un grande uomo, una grande persona, un grande medico, un grande marito, un grande padre e un grande nonno. A te, che ci hai dato tutto quello che ci potevi dare. A te, che a 92 anni ti sei dimostrato più saggio, sveglio e attivo di tutti noi. A te che sei arrivato fin qua lottando e credendoci. A te, che hai reso papà la persona forte e grande che è adesso. A te, che non abbiamo potuto salutare o vedere per l’ultima volta, ma che abbiamo seguito e pensato fino all’ultimo secondo. A te che sei tornato insieme all’amore della tua vita dopo 6 lunghi anni. Ciao nonno”.