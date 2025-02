Gino Zedda, Ginetto per gli amici, il noto sarto di Stampace in Corso Vittorio Emanuele compie oggi 1 febbraio 92 ANNI : “AUGURI” a nome di chi lo conosce di persona, da chi ha frequentato la sua vecchia sartoria nel cuore di Stampace in Via Santa Restituta; da chi frequenta oggi il suo Atelier per uomo, dove ha confezionato insieme ai figli Davide, Alessandroe Cristina, nati dal matrimonio con Mariangela Demontis, che ha condiviso la sua passione e il suo mestiere migliaia di abiti per uomo e per donna, anche capi per personaggi importanti della politica, come il Presidente della Regione e Sottosegretarioalla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Giovanni Delrio. Anche io indosso abiti tutti confezionati da lui da sempre, come da sempre siamo amici ” per la pelle”. Abbiamo la stessa età, ci siamo conosciuti ottanta anni fà, quando io sono venuto da Abbasanta a studiare a Cagliari e sono andato ad abitare con i miei in Piazza Yenne, nello storico palazzo dei fratelli Giovanni e Pietro Marcello di Tiana, sopra la Grotta Marcello, nota allora per la ” Grotta” rifugio antiaereo e per la rinomata ” Cassata” il gelato a spicchio, specialità della Ditta. Ginetto, allora ragazzino come me frequentava lo stesso palazzo, al primo piano c’era la “Sartoria Caddeo” dove da apprendista ha mosso i primi passi del mestiere per iniziare una ” carriera” , quella appunto del titolare dell’Atelier Gino Zedda e Figli. Potrei raccontare la storia di una lunga amicizia e delle nostre vite parallele ma, ci vorrebbe un ” libro” per contenerla. Ricorso un particolare che ci lega a questo nostro ” giornale” Castedduonline : l’amicizia di Ginetto con Jacopo Norfo, mi ha portato a conoscere e a scrivere anche per Castedduonline.

Li ringrazio entrambi e per per è anche un orgoglio! Auguri Ginetto da Marcello Roberto Marchi