Giallo a Bergamo, ragazza di 19 anni uccisa in casa a coltellate

È un mistero la morte di Sara Centelleghe, la ragazza di 19 anni uccisa a coltellate in casa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane, stando alle prime informazioni, sarebbe stata aggredita mentre era sola. La vittima infatti viveva con la madre ma non era presente al momento dei fatti. Dopo essere stata colpita, Sara ha tentato di fuggire sul pianerottolo ma si è accasciata subito dopo senza vita. A ritrovare la 19enne è stata una sua amica con cui aveva trascorso la serata e che era uscita a bere qualcosa. La ragazza avrebbe quindi urlato, allertando i vicini. Proprio una signora del condominio ha chiamato il 112, come ha raccontato al giornale locale Araberara: “Stavamo andando a dormire. Ho sentito delle urla e ho chiamato il 112 e mio marito. Abbiamo aperto la porta e abbiamo visto il sangue sulle scale. Mio marito è salito e ha trovato una ragazza che chiedeva aiuto perché la sua amica era morta. Ci sono impronte di piedi nudi che scendono fino al garage”. Dalle prime indiscrezioni, sembra che con le due ragazze fosse presente anche un’altra persona di cui si perse le tracce, ma gli inquirenti sono al momento al lavoro per verificare dinamiche e movente del delitto.