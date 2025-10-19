Ghilarza in lutto, addio a Nicola Atzori, è lui il giovane deceduto la notte scorsa nell’oristanese.

La parrocchia del paese: “Siamo in attesa del visto delle autorità e dunque non sappiamo ancora quando saranno i funerali. Intanto ci uniamo alla preghiera per questo nostro fratello e per la sua famiglia.

La camera ardente è stata predisposta a casa della nonna”.

Ancora sangue sulle strade sarde, morto un ventenne a Nughedu Santa Vittoria: era a bordo di una macchina che è uscita fuori strada. Il grave incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte. Il giovane era in compagnia di altri 3 amici quando, per cause ancora da accertare, il conducente del mezzo ha perso il controllo in prossimità di una curva: per il giovane niente è stato possibile fare, all’arrivo dei soccorritori era già deceduto.