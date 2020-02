Ghilarza, concorso di poesia in lingua sarda e italiana

L’Associazione culturale Alas in Bolu, instancabile seminatrice di identità e cultura sarda in tutta la Sardegna, per il giorno 14 marzo a Ghilarza (OR) dentro l’auditorium comunale Aldo moro , bandisce il primo concorso di poesia intitolato “Arrezolos de Poesia”.

E’ un concorso bilingue, in lingua sarda e italiana , chiunque fosse interessato deve dare l’adesione comunicando nome e cognome e paese di provenienza, il titolo della poesia e a quale sezione intende partecipare. Ricordiamo che si può partecipare a entrambe le sezioni, e gli elaborati per il concorso devono essere a tema (SA FEMINA) e possono essere in rima o a versi sciolti. Il poeta che si iscrive deve leggere di persona la propria poesia . Porterà con se una coppia scritta da consegnare sul posto al momento dell’arrivo a un membro dell’associazione.

I numeri di telefono a cui rivolgersi per eventuali approfondimenti, e per poter confermare la propria partecipazione al concorso sono i seguenti:

3331729064 (Rosa Corongiu ) – 3489518899 ( Marieddu Demontis ) -3408565809 ( Dolores Nieddu ) oppure è possibile mandare una mail a: alasinbolu@gmail.com