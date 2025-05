I Carabinieri della Stazione di Gesturi, con il supporto di una pattuglia proveniente dalla vicina Stazione di Guasila, sono intervenuti tempestivamente ieri nel centro abitato, a seguito di numerose chiamate giunte al numero di emergenza 112. I cittadini segnalavano la presenza di un uomo che, in evidente stato di ubriachezza, vagava senza meta per le strade del paese, accompagnato da due cani lasciati liberi di correre tra la carreggiata e i marciapiedi, creando notevole intralcio alla circolazione e disagio tra i passanti.

I militari hanno rapidamente individuato e avvicinato l’uomo, un sessantenne disoccupato del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine. Dopo aver riportato la calma e aver tranquillizzato la persona in difficoltà, i Carabinieri lo hanno accompagnato in sicurezza presso la sua abitazione, scongiurando così ogni ulteriore rischio per la propria incolumità e quella altrui.

Contemporaneamente, i militari hanno recuperato i due animali, constatando che entrambi erano privi di microchip identificativo e lasciati liberi senza guinzaglio. Gli animali sono stati dunque messi al sicuro in attesa delle necessarie verifiche di legge.

Conclusi gli accertamenti del caso, il sessantenne è stato denunciato per ubriachezza molesta e omessa custodia di animali.