Scaricate sulla strada che conduce a Monte Pauli, macerie e immondizia mal arredano la natura del luogo: notati e segnalati da un cittadino, i cumuli di rifiuti non si intonano proprio con il paesaggio del territorio.

L’inciviltà messa in atto, insomma, ancora una volta ai danni di tutti: questo è solo uno dei tanti casi in cui chi, pur di sbarazzarsi di ciò che non serve più in casa, non esita a gettare l’indifferenziata dove capita, anche a due passi dal mare. E, come riporta un altro cittadino, infatti, lungo la litoranea che porta a Solanas, nei tornanti a bordo strada, “hanno abbandonato un completo di servizi igienici”.