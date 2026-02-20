CAGLIARI – Disagi alla circolazione in via Mercalli, nel quartiere Genneruxi, lungo l’arteria che da viale Marconi conduce gli automobilisti verso l’hinterland. All’altezza dell’incrocio con via Chiara Lubich si è aperta una voragine che ha reso temporaneamente inagibile un tratto della carreggiata, costringendo le auto a invadere la corsia opposta per proseguire.

La criticità è stata segnalata nei giorni scorsi anche dal Comitato di Quartiere Genneruxi. Via Mercalli, è stata delimitata con transenne, segnaletica di pericolo e luci lampeggianti, in attesa dell’intervento di riparazione e del successivo rifacimento del manto stradale. Tuttavia, la presenza del restringimento sta creando rallentamenti e potenziali situazioni di rischio, soprattutto nelle ore di punta.

Via Mercalli rappresenta infatti un collegamento strategico per chi, provenendo da viale Marconi, si dirige verso i comuni dell’hinterland cagliaritano. Il flusso veicolare è sostenuto durante tutta la giornata, con un picco al mattino e nel tardo pomeriggio. In questo contesto, l’obbligo di aggirare l’area danneggiata occupando parzialmente la corsia opposta impone agli automobilisti particolare prudenza.

I residenti chiedono un intervento rapido e risolutivo per ripristinare la piena sicurezza della strada ed evitare ulteriori disagi. La speranza è che i lavori possano partire a breve, così da restituire piena percorribilità a un asse viario fondamentale per la mobilità del quartiere e per i collegamenti con l’area metropolitana.

Nel frattempo, si raccomanda massima attenzione alla guida e il rispetto della segnaletica provvisoria presente sul posto.