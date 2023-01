Gatta depressa vittima di abbandono cerca casa: appello a Radio Zampetta Sarda

APPELLO DEL CUORE A RADIO ZAMPETTA SARDA; “GATTA DEPRESSA VITTIMA DI ABBANDONO, CERCA CASA”.

Questo tenero musetto è stato abbandonato con la sorella, hanno lasciato due cucce per strada e due cuori spaesati, in estate, non preoccupandosi che sarebbe arrivato l’inverno e che per un gatto casalingo può spesso significare non arrivare a vedere la prossima primavera…

La sorella simil siamese è stata adottata, ma per lei, tanto dolce ma più anonima, nessuno ha voluto donarle un riparo sicuro… Viene aggredita da altri gatti e sta soffrendo tanto… Ha bisogno di una famiglia per la vita che la ami e la protegga… Aiutiamola a ritrovare il calore di una casa.

PER INFORMAZIONI scrivere nei commenti e verrete ricontattati, grazie!

Oppure inviate un messaggio whatsapp alla redazione al

348 0941 632.